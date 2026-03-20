Зеленский рассказал, с какими странами Украина уже ведет совместное производство дронов

Помимо уже существующих предприятий, есть и другие договоренности.

Украина уже производит дроны совместно с рядом стран-партнеров. Об этом президент Владимир Зеленский рассказал в беседе с журналистами, передает корреспондент УНИАН.

"Мы движемся достаточно быстро, мы уже производим вместе с Германией дроны, с Великобританией дроны, с Данией, с Нидерландами. Мы начинаем эту работу с Норвегией, мы договорились со Швецией, с Францией в последний раз. Мы уже обсудили четкие сроки с Эммануэлем, и до конца года у нас будет копродукция. Также мы подписали соответствующие документы о намерениях в Румынии в последний раз, когда я был там с визитом. И еще несколько стран имеют соответствующие документы с нами. И Испания, мы приступаем к копродукции там в некоторых направлениях", – сказал Зеленский.

Ранее стало известно, что Великобритания пообещала поддерживать оборонные возможности Украины. На эти цели ежегодно будет выделяться не менее 3 млрд фунтов стерлингов до 2031 года. Также Великобритания пообещала поддерживать потребности Украины в сфере ПВО.

Также ранее Украина подписала меморандум о совместном производстве дронов вместе с Испанией. По словам Владимира Зеленского, Украина заинтересована в высоких технологиях Испании, тогда как в свою очередь может помочь с дронами.

Вас также могут заинтересовать новости: