Механизм ПСО для 'Укрзализныци' это необходимый шаг, который поможет отказаться от кросс-субсидирования, – экономист

Внедрение механизма публичных сервисных обязательств (ПСО) для поддержки пассажирских перевозок "Укрзализныци" является попыткой решить давнюю проблему хронической убыточности этого сегмента. Такая модель также уменьшит необходимость компенсировать убытки пассажирских перевозок за счет повышения тарифов на грузовые перевозки. В то же время эффективность новой модели будет зависеть от результатов ее практического применения. Такое мнение высказал экономический эксперт Андрей Забловский, комментируя решение государства поддержать железнодорожного перевозчика.

По его словам, пассажирские перевозки убыточны не только в Украине – в большинстве стран мира они также субсидируются государством. Однако в Европе используются модели финансирования, которые позволяют минимизировать эти убытки или даже сделать отдельные направления самоокупаемыми.

"Для Укрзализныци этот вопрос фактически является признанием проблемы хронически убыточных пассажирских перевозок. Подобные модели работают во многих европейских странах, и Украина должна ориентироваться на эти практики, особенно с учетом интеграции в европейское транспортное пространство", – отметил Забловский.

Эксперт подчеркнул, что нынешний механизм носит экспериментальный характер и фактически является пилотным проектом. По его словам, государство таким образом пытается проверить, будет ли работать европейская модель финансирования в украинских условиях, которые существенно отличаются из-за войны и постоянных атак на инфраструктуру.

"Ничего не делать было бы гораздо хуже. Ситуация с инфраструктурой ухудшается из-за постоянных обстрелов, растут расходы на ремонт и содержание сети. В этих условиях государство, бизнес и граждане заинтересованы в том, чтобы железная дорога продолжала стабильно работать", – подчеркнул он.

Забловский также обратил внимание на то, что железная дорога остается ключевым видом транспорта для страны, особенно во время войны, поскольку альтернативных масштабных перевозчиков пока нет. Именно поэтому поиск новых моделей финансирования необходим для поддержания стабильности работы отрасли.

По мнению Забловского, введение ПСО потенциально может уменьшить финансовое давление на "Укрзализницу" и частично решить проблему перекрестного субсидирования, когда убытки пассажирского сегмента покрываются за счет грузовых перевозок.

"Если эта модель покажет эффективность, то уменьшится необходимость компенсировать убытки пассажирских перевозок за счет повышения тарифов на грузовые перевозки. Но не стоит ожидать мгновенного эффекта, это не волшебное решение", – подытожил экономист.

Ранее Комитет Верховной Рады по вопросам экономического развития рекомендовал правительству сохранить тарифы на грузовые железнодорожные перевозки "Укрзализныци" без изменений в течение 2026 года, ведь повышение тарифов государственных монополий в нынешних условиях может иметь критические последствия для промышленности. В частности, речь идет о металлургических, горнодобывающих, химических предприятиях и производителях строительных материалов, которые уже работают в условиях энергетического кризиса, кадрового дефицита, роста расходов и последствий войны.

Как известно, ранее "Укрзализныця" пыталась инициировать повышение тарифов на грузовые перевозки на 40%, чтобы покрыть убытки от пассажирских перевозок, которые достигли уже 22 млрд грн. Но в Минэкономики выступили против: там заявили, что прежде чем повышать тарифы на грузовые перевозки, "Укрзализныця" должна обновить тарифный сборник, который не пересматривался с 2009 года. "Просто общее повышение тарифов не даст эффекта. Часть грузов уйдет на дороги или просто исчезнет из-за остановки предприятий", – заявил министр экономики.

