'Завершили хробачий трип': Мадяр рассказал, какая судьба постигла экипаж Ка-52 (видео)

Экипаж российского вертолета уже отстоял своё.

Силы обороны Украины сбили российский вертолет Ка-52 и уничтожили экипаж при попытке эвакуироваться.

Об этом сообщил в Telegram командующий Силами беспилотных систем (СБС) Роберт (Мадяр) Бровди. "Вражеский Ка-52 и экипаж, пытавшийся эвакуироваться, уничтожили Птицы СБС в Донецкой области", – написал он.

Мадяр также рассказал, что российский вертолет сбили оптоволоконным FPV-дроном пилоты экипажа "Балтика" 1-го батальона "Хищники высот" 59-й бригады Сил беспилотных систем в районе населенного пункта Надеевка Донецкой области.

"В результате аварийной посадки экипаж вертолета попытался спастись. "На помощь" вражеским пилотам прибыли дроны пилотов 1-го батальона 414-й бригады "Птицы Мадяра" и завершили хробачий трип", – отметил Мадяр.

Он выложил видео уничтожения вражеского вертолета и экипажа.

При этом российские ресурсы признавали, что вертолет уничтожен, но писали, что "с экипажем все в порядке".

Сбит российский Ка-52

Как сообщал УНИАН, Силы обороны Украины сбили российский вертолет Ка-52, используя FPV-дрон. Это произошло сегодня на Покровском направлении. Были кадры, как вражеский Ка-52 догорает на земле после вынужденной посадки, вызванной попаданием FPV-дрона 59 ОШБр.

Тогда сообщалось, что судьба экипажа из двух человек точно неизвестна, но, скорее всего, они не выжили.

