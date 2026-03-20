Лидер группы 'Скай' впервые показал новую любовь после скандального развода

Известный украинский певец, лидер группы "Скай" Олег Собчук впервые после скандального развода показал свою новую возлюбленную. Исполнитель публично обратился к ней с трогательным признанием в любви в день ее рождения.

В своем Instagram музыкант посвятил девушке строки из песни "Кохана":

Ти небесами подарована мені,

За що дізнатись я не в силі.

Немов вогонь свічі чарівний

Ти мою душу зігріваєш уві сні.

Своєю ласкою й любовʼю

Даруєш крила, щоб літати.

Думки неначе в морі хвилі

Ти вмієш правильно читати.

Кохана Кохана Кохана

Ніжна і жадана

Кохана Кохана Кохана

Ти Богом мені дана!

Возлюбленной певца оказалась Тамара Божко, которая, по данным из открытых источников, является менеджером группы "Скай".

Напомним, ранее УНИАН писал, что лидер группы "Скай" в 2023 году объявил о разводе с женой Марией после 20 лет супружеской жизни. В последствии бывшая музыканта обвиняла его в токсичном отношении к ней и называла его абьюзером.

