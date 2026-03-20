Этот самолет вылетел из Японии в субботу, а приземлился в США в пятницу: как это возможно

Полет SR-71 Blackbird через Тихий океан создал иллюзию путешествия во времени – благодаря скорости и смене часовых поясов.

История полета легендарного разведывательного самолета SR-71 Blackbird выглядит как сюжет из фантастики: он вылетел из Японии в субботу, а приземлился в США – в пятницу, пишет ECOnews.

Как возник "эффект путешествия во времени"

Бывший пилот Дэвид Питерс рассказал о полете из Окинавы в Калифорнию, который создал иллюзию путешествия назад во времени.

Самолет стартовал с базы в Японии в субботу утром и прибыл на авиабазу Билл в Калифорнии еще в пятницу.

Видео дня

Причина – сочетание двух факторов:

необычайная скорость полета;

пересечение международной линии смены дат в Тихом океане.

Фактически самолет не "вернулся в прошлое", но из-за часовых поясов казалось, будто это произошло.

Самолет, опережавший ракеты

SR-71 Blackbird был создан в период Холодной войны как сверхбыстрый шпионский самолет:

скорость – более 3 Махов (более 3500 км/ч);

высота полета – до 25 км;

практически недосягаемый для ракет.

Его стратегия была проста: не прятаться от врага, а быть настолько быстрым, чтобы его не смогли сбить.

Технологии на грани возможного

Во время полета корпус самолета нагревался до экстремальных температур, поэтому его изготовили из титана. Это создавало серьезные трудности в производстве.

Парадоксально, но часть титана США закупали у СССР – главного соперника, против которого и создавался самолет.

Несмотря на уникальные возможности, самолет оказался слишком дорогим:

сложное обслуживание;

зависимость от пленочных камер;

появление спутников и дронов.

В итоге ВВС США окончательно отказались от SR-71 в конце 1990-х годов.

Что дальше: "сын Blackbird"

Идеи сверхбыстрой разведки не исчезли. Инженеры работают над концептом SR-72 – беспилотного аппарата, который может развивать скорость более 5 Махов.

Пока это лишь проект, но он демонстрирует, что скорость по-прежнему остается ключевым преимуществом в войнах будущего.

