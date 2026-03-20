Крысы оккупировали остров в Северном море: гибнут редкие птицы, но решения еще не видно

Пока экологи бьют тревогу из-за уничтожения редких гнездовий, бюрократия ЕС запрещает эффективные яды.

Остров Фер когда-то был известен своей нетронутой природой и разнообразием птиц, гнездящихся на земле, но в какой-то момент до него добрались крысы и картина резко изменилась. Теперь на некогда райском острове защитники природы борются за спасение исчезающих видов, популяция которых стремительно сокращается.

Особенно критическая ситуация сложилась с большими веретенниками. Дитер Риссе, 70-летний защитник природы, который ухаживает примерно за 20 гнездящимися парами этих птиц на своей ферме Андельхоф, сообщает о катастрофическом положении на западе острова, пишет Kreiszeitung.

Крысы заполонили остров Фер в Северном море - решения не видно

Долгие годы Фер был свободен от крыс. Но в начале 2000-х годов это изменилось: крысы нашли путь на остров и теперь угрожают птицам, гнездящимся на земле. Ведь там, где крысы находят гнездо, у птиц почти нет шансов защитить свое потомство. "Там, где ничего не предпринимается, от кладки ничего не остается", – заявляет Риссе.

Несмотря на его усилия ловить грызунов живыми ловушками, борьба с крысами, похоже, почти не приносит результатов. "Изъятие из популяции почти ничего не дает", – добавил он. Фермеры на Фере также столкнулись с этой напастью и полагаются на профессиональных дезинсекторов.

Борьба с крысами осложняется новыми законодательными нормами. Использование крысиного яда в Германии скоро будет сильно ограничено. Частные лица без специальной квалификации больше не смогут его приобретать. Постановление ЕС должно обеспечить защиту других животных, например хищных птиц. Однако эксперты опасаются, что эти ограничения могут привести к росту популяции крыс.

Запрет на использование приманок длительного действия, если не доказано серьезное заражение, делает ситуацию еще более сложной.

Нашествие крыс на Фере - срочно нужно постоянное решение

Управление Фер-Амрум опубликовало руководство, описывающее меры в случае появления крыс в частном секторе. Согласно ему, собственники земельных участков обязаны сообщать о каждом случае появления крыс. Управление также рекомендует обращаться в специализированные фирмы, так как частные лица часто недооценивают масштаб заражения.

Конкретный инцидент подчеркивает проблематику: в городе Вик просело дорожное покрытие после того, как было обнаружено крысиное гнездо. Несмотря на усилия по сдерживанию популяции крыс, борьба с грызунами является серьезным вызовом. "Нам срочно нужно постоянное решение", – призывает защитник природы Риссе. Без эффективных мер нашествие крыс грозит дальнейшим уничтожением хрупкого мира птиц на острове.

В других местах также распространяются инвазивные виды, угрожая родной природе. Так, например, морщинистая роза представляет опасность для прибрежных дюн Зильта. Тем временем остров Гельголанд в Северном море борется с ядовитым насекомым.

Ранее УНИАН сообщал, что в смертельно радиоактивной воде под "Фукусимой" кипит жизнь.

Вас также могут заинтересовать новости: