Фронт все ближе: из части Славянска будут принудительно эвакуировать детей

Речь идет, в частности, о почти 30 улицах.

Подписан приказ о проведении принудительной эвакуации детей из отдельных районов Славянска, наиболее уязвимых для вражеских обстрелов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил Вадим Филашкин, начальник Донецкой областной военной администрации.

Речь идет об улицах Вячеслава Чорновола, Мироновской, Карпатской, Шахтерской, Орденоносцев, Лисичанской, Попова, Навская, Ростовская, Таганрогская, Пирогова, Степная, Селезновская, Широкая, Пасхальная, Селянская, Левобережная, Вербовая, Макеевская, А. Соловьяненко, Г. Тимофеева, Курортная, Сичевая, Молдавская, Энергетиков, Подольская, Азовская, Б. Гринченко и Подильская.

Кроме того, это въезды Вячеслава Чорновола и Криничный; переулки Мироновский, Карпатский, Шахтерский, Бурштиновый, Г. Тимофеева, Райгородский, Левобережный, Широкий, А. Соловьяненко и Селянский.

Филашкин отметил, что этот приказ был передан на согласование в Координационный штаб по проведению эвакуационных мероприятий и эффективному реагированию на массовое перемещение населения, созданный Кабинетом министров Украины.

"Сохранить жизнь – самое важное. Тем более – жизнь и здоровье детей, которые не способны самостоятельно принимать решения и уезжать", – подчеркнул он.

Как сообщал УНИАН, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что весенняя наступательная кампания российских оккупантов уже провалилась. В то же время он подчеркнул, что россияне не нацелены на прекращение войны.

Сегодня, 20 марта, украинский мониторинговый канал DeepState отметил, что враг активизировался вблизи трех населенных пунктов в Донецкой области. Так, противник продвинулся в Ризниковке, вблизи Покровска и Новомаркового.

Вас также могут заинтересовать новости: