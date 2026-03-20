Армия РФ сможет силой 'освобождать' россиян за рубежом: Кремль готовит закон

Он предусматривает применение вооруженных сил против иностранных судов и международных трибуналов.

В Москве разработали законопроект, который позволит использовать армию для защиты своих граждан, оказавшихся под следствием в других странах. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на свежие документы, появившиеся на сайте российского парламента.

Эта инициатива фактически дает "зеленый свет" на применение военной силы против иностранных судов и международных трибуналов, решения которых РФ отказывается признавать.

Как отмечает СМИ, ключевую кнопку "пуск" в каждом таком случае будет нажимать лично президент.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин подчеркивает, что депутаты рассмотрят этот вопрос в кратчайшие сроки.

"Западная система правосудия полностью дискредитировала себя", – цитируют его журналисты.

Политолог Екатерина Шульман из Евразийского центра Карнеги рассказывает, что этот шаг является прямым шантажом в адрес Гааги.

Она делится мнением, что Кремль пытается послать миру очень простое и агрессивное сообщение: "Если вы попытаетесь задержать кого-то из наших, мы можем отправить спецназ".

Эксперт также добавляет, что такая риторика рассчитана на обычных россиян, чтобы внушить им иллюзию полной безопасности и "отцовской опеки" государства.

Цифровое давление

Ранее УНИАН писал, что российский Z-блогер, ранее известный как сторонник Кремля, неожиданно раскритиковал Владимира Путина, назвал его военным преступником и призвал к его отставке и суду за войну в Украине, что вызвало широкий резонанс в соцсетях. После этого резкого поворота политической позиции его отправили в психиатрическую больницу в Санкт-Петербурге, где он находится в стационаре в одном из отделений для мужчин с якобы симптомами психического расстройства.

Добавим, что в России усиливается контроль над интернетом, и властями продвигаются государственные сервисы вместо западных платформ, одновременно блокируя или ограничивая доступ к популярным мессенджерам вроде Telegram. В связи с этим в российском мессенджере МАХ пользователи заметили, что их принудительно подписали на канал известного кремлевского пропагандиста Владимира Соловьева без возможности отписаться. Это вызвало жалобы в интернет-сообществах, где люди показывали, как отписаться технически невозможно, и отмечали, что подписки обновляются автоматически.

