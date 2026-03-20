Официального подтверждения того, что такие переговоры действительно ведутся, не поступало.

В Катаре возникли проблемы со стартом работы групп украинских дронаров, которые должны запускать перехватчики, поскольку Украина в обмен на свою помощь хочет получить 12 самолетов Mirage 2000-5, сообщает издание Intelligence Online.

В публикации говорится, что работа небольшой группы специалистов по противодействию беспилотникам, которую Киев несколько дней назад отправил в Доху, тормозится из-за переговоров в оборонной сфере. Отмечается, что причиной стала просьба Украины передать ей 12 подержанных самолетов Mirage 2000-5 в обмен на помощь.

В материале говорится, что Киев давно хочет получить эти самолеты, как и другие страны и брокеры, но Доха пока не принимает во внимание эти просьбы. "В результате переговоры по усилению противодроновых возможностей Катара зашли в тупик", – говорится в публикации.

Отмечается, что украинские операторы беспилотников перехватили дроны Shahed над ОАЭ. "Операторы из Сил беспилотных систем Украины из Львова 12 марта перехватили несколько дронов Shahed-136, которые нацеливались на нефтяную инфраструктуру в Дубае. Эта миссия стала первым боевым применением этих сил за пределами Украины", – пишет издание.

При этом отмечается, что украинские дроны-перехватчики привлекают внимание стран Персидского залива, но их эффективность зависит от более широкой технологической инфраструктуры, которой в регионе не хватает.

"Поскольку энергетическая инфраструктура в Персидском заливе все чаще становится мишенью для ударов дронов, саудовский нефтяной гигант "Арамко" изучает технологии, разработанные Киевом на поле боя. Уже ведутся переговоры с контактными лицами, приближенными к украинской военной разведке", – отмечает издание.

Самолеты Mirage в Катаре

Издание Defense Express отметило, что Mirage 2000-5 уже давно сняты с эксплуатации в ВВС Катара, и больше они им не нужны. Там уже много лет пытаются найти покупателей на свои Mirage 2000-5, и за это время было заключено несколько неудачных сделок.

По имеющейся информации, эти истребители находятся в хорошем техническом состоянии. В частности, на хранении в Катаре находятся девять одноместных Mirage 2000-5EDA и три двухместных учебных Mirage 2000-5DDA. Там их заказали во Франции еще в 1994 году.

На их замену Катар заказал и уже получил 36 новых французских истребителей Rafale. "В целом Катар уже давно рассматривается как страна, от которой Украина может получить дополнительные Mirage 2000-5, поскольку тех, которые передала и собирается передать Франция, а это в общей сложности 6 машин, явно недостаточно", – говорится в публикации.

Аналитики считают, что для Катара такая сделка, в рамках которой Украина помогла бы в защите от иранских беспилотников в обмен на 12 списанных Mirage 2000-5, выглядит весьма выгодно. Поскольку там, как и в других странах Персидского залива, сейчас страдают от иранских дронов, которые уничтожают дорогостоящие РЛС, самолеты, нефтегазовую инфраструктуру и другие цели.

"Такое соглашение не ослабит воздушные силы Катара, поскольку они располагают действительно большим авиапарком различных самолетов, насчитывающим сразу 98 истребителей, в частности: 22 Eurofighter Typhoon, 40 F-15QA, а также 36 Rafale", – пишут авторы.

Однако, похоже, пока в Катаре не согласны на это, либо переговоры продолжаются. Стоит отметить, что официального подтверждения просьбы Украины в обмен на свою помощь получить эти истребители не объявлялось, поэтому к этой информации следует отнестись с осторожностью. Хотя известно, что Украина надеется получить дополнительные ракеты-перехватчики PAC-3 MSE для ЗРК Patriot в обмен на дроны-перехватчики.

Украинские перехватчики для Катара – что известно

Как сообщал УНИАН, источник Reuters, знакомый с ситуацией, сообщил, что США и Катар ведут переговоры о закупке украинских беспилотников-перехватчиков.

Украинские производители недорогих беспилотников-перехватчиков, предназначенных для уничтожения вражеских дронов, заявили о наличии возможностей для экспорта в больших объемах в страны Ближнего Востока.

Как пишет Reuters, Украина надеется, что кризис на Ближнем Востоке усилит ее влияние на союзников, показав им, что опыт, накопленный за годы войны с Россией, может оказаться бесценным для безопасности партнеров.

