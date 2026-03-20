С 1527 года родилось менее 100 мулов: вот почему

Мулы живут дольше лошадей и, как правило, требуют меньше корма, чем лошадь аналогичного размера, рассказали зоологи.

К 1000 году до нашей эры жители Анатолии, современной Турции, скрещивали самцов ослов с самками лошадей, чтобы создать животное, сочетающее в себе лучшие качества обоих: мула.

"С длинными ушами и крепким телом [мулы] сочетают в себе силу лошади с выносливостью и мощью осла. Они обладают тем, что ученые называют "гибридной силой", и более разнообразный генетический состав дает определенные преимущества", - охарактеризовала это животное ветеринарная клиника Брук, пишет Iflscience.

Например, мулы "живут дольше лошадей и, как правило, требуют меньше корма, чем лошадь аналогичного размера". "Они также лучше чувствуют опасность и более осторожны, чем лошади или ослы, что делает их надежнее для езды при пересечении труднопроходимой местности. Кожа мула менее чувствительна, чем кожа лошади или осла, и более устойчива к солнцу и дождю", - рассказали ветеринары.

Благодаря своей универсальности, мулы на протяжении истории находили применение в самых разных сферах. Они полезны на фермах, как ослы, но могут тянуть гоночные колесницы, как лошади; даже в XX веке их использовали в войнах, и они до сих пор являются важными помощниками, например, для доставки ресурсов в отдаленные районы или посещения Гранд-Каньона. Вполне логично, что как только это удивительное животное было создано, люди захотели продолжать его разводить, отметило издание.

Есть только одна проблема: мулы не могут размножаться. Фактически, за последние 500 лет было зарегистрировано всего около 60 случаев рождения детенышей.

Учитывая их происхождение, довольно удивительно, что мулы вообще могут существовать. Ослы и лошади, хотя и относятся к семейству лошадиных, представляют собой разные виды.

"Ослы и лошади произошли от общего предка, диногиппуса, который жил на равнинах Северной Америки около 10 млн лет назад. С тех пор они эволюционировали в совершенно разных животных. В результате этой длительной эволюции ослы являются более близкими предками зебр, чем лошадей", - рассказал ветеринар Бен Харт.

Таким образом, у этих двух видов просто нет необходимого генетического набора для зачатия: "их хромосомы плохо совпадают", - объяснила генетик Моника Родригес.

У лошадей и ослов даже разное количество хромосом, добавида Родригес:

"У лошади 64 хромосомы, а у осла – 62. Мул наследует 32 лошадиные хромосомы от матери и 31 ослиную хромосому от отца, итого 63 хромосомы".

Родригес рассказала, что наличие нечетного числа хромосом не имеет значения для повседневной жизни. "Клетки мула прекрасно делятся и образуют новые клетки […] ничто на лишней или отсутствующей хромосоме не причиняет им вреда", - отметила она.

Есть только один аспект жизни, в котором они не могут участвовать: размножение.

Почему мулы не могут размножаться

Когда два родителя заводят ребенка, два набора хромосом хорошо подходят друг к другу. Например, хромосома 1 матери – самая большая из всех – будет соответствовать хромосоме 1 отца, имеющей схожий размер и кодировку, и так далее для каждого другого набора. С мулами это не так.

У хромосом осла и лошади при клонировании мула сказывается разное их количество. К тому же они разного размера и формы.

"Все это вместе создает настоящую проблему. Хромосомы не могут найти своих партнеров, и это приводит к тому, что сперматозоиды и яйцеклетки не образуются", - объяснила Родригес.

"А отсутствие сперматозоидов или яйцеклеток означает отсутствие детенышей мулов", - отметило издане.

Однако, не все так просто. Иногда у мулов все же рождаются жеребята. Это очень редкое явление – всего несколько десятков почти за 500 лет, и большинство из них не подтверждены наукой. Но гнетические тесты одного из детенышей мула доказали, что его мать была мулом, как бы маловероятно это ни было.

"Шанс того, что подобное может произойти составляет менее одного на 10 млрд", - прокомментировал генетик Оливер Райдер.

