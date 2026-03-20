Стало известно, каким FPV-дроном был сбит российский Ка-52 в Донецкой области

В Донецкой области подразделения 59-й отдельной штурмовой бригады беспилотных систем с помощью оптоволоконного FPV-дрона "Генерал Черешня OPTIX" поразили российский ударный вертолет Ка-52 "Аллигатор".

Поразить вражеский борт удалось пилотам экипажа "Балтика" 1-го батальона "Хижаки висот", 59-й бригады Сил беспилотных систем в районе населенного пункта Надеевка, Донецкой области.

Как отмечают в компании-производителе, "Генерал Черешня OPTIX" доступен в трех базовых платформах – с рамами 10, 13 и 15 дюймов. Дроны комплектуются оптоволоконными катушками различной дальности: 15, 20, 25, 30 и 35 километров. В целом это позволяет формировать различные конфигурации в зависимости от специфики боевой задачи.

Использование оптоволоконного канала связи делает такие FPV-дроны практически нечувствительными к средствам радиоэлектронной борьбы, что существенно расширяет их возможности в борьбе с дорогостоящими целями.

Стоимость вертолета Ка-52 "Аллигатор" оценивается примерно в 16 миллионов долларов, что делает подобные поражения экономически асимметричными и эффективными.

Ка-52 – разведывательно-ударный вертолёт нового поколения, командирская машина армейской авиации, предназначенная для уничтожения бронетехники, живой силы и воздушных целей.

