Иранские СМИ сообщают о гибели представителя КВИР в результате атак США и Израиля

Он занимал должность пресс-секретаря КВИР с 2024 года.

В Иране в результате авиаудара ликвидирован официальный представитель Корпуса стражей исламской революции Али Мохаммад Наеини. Чиновник погиб во время атаки на рассвете в последний день Рамадана. Об этом сообщило иранское государственное агентство Tasnim.

В заявлении военного ведомства инцидент называют "актом государственного террора" со стороны США и Израиля и обещают отомстить.

Армия обороны Израиля подтвердила, что именно она стоит за ликвидацией генерала. Израильская сторона делится подробностями, называя Наеини "главным пропагандистом КСИР", который отвечал за медийное сопровождение последних военных операций против Израиля.

Удары по Ирану

Ранее УНИАН писал, что США нанесли авиаудар по заводу по производству баллистических ракет в городе Карадж (Иран) в рамках операции "Эпическая ярость", чтобы уничтожить производственные мощности, которые, по их словам, представляли угрозу для американских сил и региона. Спутниковые снимки показывают значительные разрушения на предприятии, которые, вероятно, произошли во время серии ударов, имевших место несколько дней назад. Центральное командование США заявило, что иранский режим использовал этот завод для изготовления ракет "земля-земля", которые могли быть направлены на торговые суда и соседние страны.

Добавим, что Трамп заявил о возможности взорвать крупнейшее в мире газовое месторождение "Южный Парс" в Иране, если Тегеран продолжит атаки на энергетическую инфраструктуру Катара. Такая угроза прозвучала на фоне эскалации боевых действий и ударов по объектам энергетики в регионе, что уже подтолкнуло мировые цены на нефть и газ вверх.

Вас также могут заинтересовать новости: