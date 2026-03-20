Не за все деньги мира: эксперт рассказал, какими будут цены на яйца на Пасху

Изменение погоды может стать одним из ключевых факторов.

Перед Пасхой в Украине обычно значительно увеличивается спрос на куриные яйца, что, соответственно, стимулирует цены. Однако в этом году стоимость яиц уже достигла максимальных показателей, и дальнейшего подорожания ожидать не стоит, сообщил исполнительный директор ассоциации "Союз птицеводов Украины" Сергей Карпенко в комментарии УНИАН.

"На сегодняшний день отпускные цены птицефабрик достигли своих пиковых значений, на которые довольно сильно влияют покупательная способность и спрос населения. Поэтому мы не ожидаем их дальнейшего роста до Пасхи. Наоборот, за счет акционных предложений сетей потребители получат доступ к качественной продукции по приемлемым ценам", – отмечает Карпенко.

Он прогнозирует достаточное предложение на рынке и дальнейшее снижение цен благодаря теплой погоде, которая благоприятно повлияет на яйценоскость кур.

"Накануне пасхальных праздников из-за повышенного спроса на яйца увеличивается и предложение продукции от производителей. Это влияет на общую ситуацию на рынке и, соответственно, способствует снижению цен. Очевидно, что пиковые периоды подорожания уже пройдены, в дальнейшем с потеплением будет увеличиваться предложение яиц от домохозяйств, что будет способствовать повышению предложения на рынке и, соответственно, снижению цен реализации промышленных производителей", – указывает председатель Ассоциации.

Особенностью ценообразования на рынке яиц является ярко выраженная сезонность из-за значительной доли домохозяйств в структуре производства – около 47%. Поэтому уже после праздников можно рассчитывать на снижение цен на яйца.

"Самые дешевые промышленные яйца обычно бывают в весенне-летний период, что связано с увеличением предложения от домохозяйств, изменением рациона питания и условий хранения в период повышенных температур. И наоборот, с уменьшением производства в осенне-зимний период цены растут", – констатирует эксперт.

В то же время цены на курицу к Пасхе, в отличие от стоимости яиц, должны вырасти. На это повлияет увеличение себестоимости производства в течение зимнего сезона – а также тот факт, что куриное мясо незначительно, но дешевеет уже четыре месяца подряд.

При этом заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук предупредил, что цены на овощи в Украине могут вырасти до конца апреля на 10%, не исключено и подорожание молочных продуктов в пределах 5%.

