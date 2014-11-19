Брок: Успешная Украина - это конец системы Путина

Об этом председатель комитета Европарламента Эльмар Брок рассказал в интервью Deutsche Welle.

"Успешная Украина как демократическое государство, которое создаст благополучие и экономическую стабильность для своих граждан, для России немыслима. Она может подорвать авторитет системы Путина. Поэтому для России есть все основания вести себя так, как она себя ведет", - отметил он.

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"ЕС и НАТО говорили, что против Украины они не допустят никаких войн. А для этого есть санкции. Их применили, а экономические санкции действуют не сразу, а в долгосрочной перспективе. На это нужно время, по крайней мере, в большинстве случаев. Конечно, если одни готовы прибегнуть к насилию, а другие нет, то тогда мирный процесс становится способом объясниться. С этим тоже надо считаться.", - отметил Брок.