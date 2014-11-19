Контрразведка в Украине работает эффективно в условиях войны - Смешко

Он разъяснил, что сейчас в Украине работают правоохранительные органы, призванные защищать закон, и контрразведка, что должно исключить внешнее влияние на государственные дела.

По его словам, нужно делать выводы об эффективности контрразведки по тому, что «судебные дела возбуждаются и доводятся до конца».

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«Идет война, во время войны организуются эти службы (контрразведки - ред.), и они знают, что нужно делать. Что касается контрразведки СБУ-я вижу ее эффективную работу. Что касается правоохранительной составляющей, то я, к сожалению, не вижу, кто из ближайшего окружения бывшего президента Януковича оказался за решеткой по судебному решению», - отметил он, отвечая на вопрос Радио Свобода.

В октябре президент Петр Порошенко создал Комитет по вопросам разведки при президенте Украины и назначил Игоря Смешко его головой. Порошенко поставил задачу Смешку не закрывать информацию, а «объективно информировать армию, страну, мир относительно войны и угроз».