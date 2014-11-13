Второй Автопоезд мира и единения отправился из Киева в зону АТО

16 участников, среди которых священники разных конфессий, общественные деятели, музыканты и журналисты отправятся по 20 городам востока Украины, расположенным в зоне АТО, чтобы поддержать местных жителей, сообщает Радио Свобода.

«Главная миссия поездки - поддержать людей, которые сейчас живут на оккупированных территориях, и показать, что мы готовы им помогать», - рассказывает пресс-секретарь отдела социального служения Украинской православной церкви Киевского патриархата Татьяна Калениченко.

«Передадим теплые вещи нуждающимся, посетим детские дома с подарками, будем общаться с военными и местным населением при необходимости », - добавляет она.

За один день участники планируют посещать два города или поселка, в каждом из которых будут проводить круглый стол с волонтерами и городскими властями, экуменические молитвы и концерты.

Читайте такжеВ Днепропетровске создадут бизнес-центр для переселенцев из ДонбассаК Автопоезду присоединятся бойцы Самообороны Майдана во главе с Романом Орищенком, которые будут гарантировать безопасную дорогу для миссии.

Один из представителей Самообороны, водитель Василий, уже не первый раз добровольно участвует в подобной акции. Мужчина говорит, что ему совсем не страшно, потому, как "если суждено - то можно умереть и в мирное время".

В дорогу участников Автопоезда молитвой благословляли на территории киевского Михайловского собора отцы Александр и Андрей, а также диакон Андрей Тищенко.

Первым городом, который посетит Автопоезд мира и единения, станет Мариуполь. Вернутся в Киев активисты 24 ноября.

Проект организован отделом социального служения Украинской православной церкви Киевского патриархата совместно с общественной организацией «Донбасс SOS» при поддержке международного благотворительного фонда «Возрождение» и благотворительной организации Украинской греко-католической церкви «Каритас Украины».

Это уже вторая такая акция. Первый Автопоезд проходил с 31 июля до 5 августа.