У Порошенко уверяют, что не обсуждали с Яценюком кадровые вопросы

18:25, 13 ноября 2014
Политика
4

В Блоке Петра Порошенко отрицают, что называли конкретные фамилии на переговорах с премьер-министром Арсением Яценюком и спикером Александром Турчиновым.

УНІАН

Об этом сказал народный депутат Юрий Стець, сообщает INSIDER.

"БПП озвучил свою позицию, что кандидатура на должность премьер-министра не обсуждается, потому что мы понимаем, что это прерогатива наших друзей, партнеров, товарищей", - сказал Стець.

Читайте такжеНа переговорах по коалиции прозвучала идея ликвидировать Конституционный суд

Он напомнил, что уже неоднократно озвучивалось, что квотного принципа не будет, а будут отбирать кандидатов "по профессионализму".

"Поэтому Блок Порошенко при обсуждении кандидатур не называл", - добавил Стець.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter