У Порошенко уверяют, что не обсуждали с Яценюком кадровые вопросы

Об этом сказал народный депутат Юрий Стець, сообщает INSIDER.

"БПП озвучил свою позицию, что кандидатура на должность премьер-министра не обсуждается, потому что мы понимаем, что это прерогатива наших друзей, партнеров, товарищей", - сказал Стець.

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Он напомнил, что уже неоднократно озвучивалось, что квотного принципа не будет, а будут отбирать кандидатов "по профессионализму".

"Поэтому Блок Порошенко при обсуждении кандидатур не называл", - добавил Стець.