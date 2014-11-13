У Порошенко уверяют, что не обсуждали с Яценюком кадровые вопросы
18:25, 13 ноября 2014Политика
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В Блоке Петра Порошенко отрицают, что называли конкретные фамилии на переговорах с премьер-министром Арсением Яценюком и спикером Александром Турчиновым.
В БПП говорят, что на переговорах вопрос кандидатур не поднимался / УНИАН
Об этом сказал народный депутат Юрий Стець, сообщает INSIDER.
"БПП озвучил свою позицию, что кандидатура на должность премьер-министра не обсуждается, потому что мы понимаем, что это прерогатива наших друзей, партнеров, товарищей", - сказал Стець.
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Он напомнил, что уже неоднократно озвучивалось, что квотного принципа не будет, а будут отбирать кандидатов "по профессионализму".
"Поэтому Блок Порошенко при обсуждении кандидатур не называл", - добавил Стець.
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