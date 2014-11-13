В «Батькивщине» требуют признать недействительным голосование в одной из тюрем и СИЗО

Как сообщили УНИАН в пресс-службе «Батькивщины», причиной для иска является «несоответствие действительному волеизъявлению избирателей, проголосовавших в этом округе». В иске сказано, что в течение всего времени подсчета голосов избирателей в этом округе лидером по количеству голосов был действующий народный депутат Одарченко (ВО «Батькивщина»), а ситуация изменилась в пользу его конкурента Александра Спиваковского («Блок Петра Порошенко»), когда «окружной избирательной комиссией были приняты протоколы от трех специальных участков, которые размещались в местном СИЗО, туберкулезной больнице для осужденных и исправительной колонии».

Одарченко и «Батькивщина» считают, что на «всех трех участках были зафиксированы грубые нарушения действующего законодательства. Так, в СИЗО и больнице за кандидатов в мажоритарном округе проголосовали более 100 избирателей, которые не были зарегистрированы в пределах округа и которые не имели права голоса за мажоритарного кандидата». В сообщении также отмечается, что серьезные нарушения были и в колонии, где голосование контролировалось администрацией учреждения.

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«Кроме того, истцы утверждают, что окружная и Центральная избирательные комиссии проигнорировали почти все поданные к ним жалобы. Фактически, рассмотрено было лишь две из 30 представленных. При этом эти две жалобы были удовлетворены, но никаких действий по восстановлению нарушенных прав истца не произошло», - заявляют в пресс-службе ВО «Батькивщина».

Рассмотрение дела в суде состоится 14 или 15 ноября.

Как сообщал УНИАН, в 182-м округе на Херсонщине по результатам обработки 100% электронных протоколов лидирует кандидат от «Блока Порошенко» Спиваковский, за которого проголосовали 21,6% избирателей (14 тыс. 039 голосов).

Ближайший соперник Спиваковского, представитель «Батькивщины " Одарченко, набрал 21,34% или 13 тыс. 865 голосов избирателей.