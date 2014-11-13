Завтра на Донбасс прибудет очередной российский "гумконвой" – МИД РФ

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя Александра Лукашевича.

По словам чиновника, 14 ноября через пункты пропуска "Матвеев Курган" и "Донецк" 82 грузовика МЧС РФ доставят гуманитарный груз общей массой 625 тонн.

Читайте такжеОБСЕ: 7 из 10 грузовиков российского гумконвоя были бензовозамиКроме того, Лукашевич заявил, что российская сторона надеется на содействие со стороны Международного Комитета Красного Креста.

Справка УНИАН. Первую колонну в составе 280 грузовиков с «гуманитарной помощью» на Донбасс власти России направили в одностороннем порядке. 22 августа российские «КамАЗы» прорвались через украинский пункт пропуска «Изварино», который контролируется боевиками.

24 августа в Министерстве обороны Украины заявили, что на грузовиках российского «гуманитарного конвоя» было вывезено оборудование украинских стратегических предприятий.

Второй российский "гуманитарный конвой" въехал на территорию Украины, оккупированную российской армией и пророссийскими террористами, 13 сентября.

На следующий день пресс-секретарь Информационно-аналитического центра СНБО Владимир Полевой сообщил, что второй российский «гуманитарный конвой» из 216 машин уже покинул территорию Украины через пункт пропуска "Изварино" Луганской области.

МИД Украины потребовал от России прекратить провокации с так называемыми «гуманитарными конвоями».

Последний "гуманитарный конвой" также завез разнообразное оборудование для обустройства полигона непосредственно на оккупированных территориях и тренажеры для обучения боевиков специальностям в различных военных областях.