"Гуманитарный конвой" от Путина привез тренажеры для обучения боевиков

"Гуманитарным конвоем" из России в Украину были завезены тренажеры для обучения боевиков специальностям в различных военных областях.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге заместитель руководителя Информационно-аналитического центра СНБО Владимир Полевий.

По его информации, "гуманитарный конвой" также завез разнообразное оборудование для обустройства полигона непосредственно на оккупированных территориях.

Как отметил Полевий, боевики также проводят срочно-принудительную мобилизацию в бандформирования жителей Харцызска, Снежного, Шахтерска, Зугрэса, Моспиного, Иловайска и Амвросиевки.

Как сообщал УНИАН, 4 ноября шестой российский гуманитарный конвой» пересек украинско-российскую границу. Перед этим два конвои РФ направила 31 октября и 2 ноября.

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