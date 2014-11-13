Еще пятеро "свободовцев" подали в отставку в Ивано-Франковской области

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в Ивано-Франковске сообщил председатель областной организации ВО «Свобода» Василий Попович.

Свое решение об отставке подтвердили на пресс-конференции первый заместитель председателя Ивано-Франковской облгосадминистрации Владимир Семко, заместитель председателя ОГА Сергей Адамович, а также руководители Долинской РГА Руслан Франков, Надвирнянской РГА - Михаил Иваночко и Косовской РГА Роман Матейчук.

Этот поступок объяснили результатами парламентских выборов в Украине, в результате которых «Свобода» не попала в Верховную Раду Украины, и не участвует в формировании новой коалиции.

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В то же время напомнили, что во власть их делегировала община, они старались достойно выполнять взятые на себя обязанности и теперь могут искренне смотреть людям в глаза.

«Среди людей ходит мнение, что людей тяжело выгнать от власти. "Свобода" опровергает это мнение. Мы показываем, что трезво оцениваем ситуацию, и не держимся за управленческие кресла», - подчеркнул Семко.

По словам Поповича, вскоре покинут свои должности и представители «Свободы», которые ниже по рангу: руководители департаментов и управлений на всех уровнях исполнительной власти в области. Однако будут поддерживать «добрые начинания новой власти».