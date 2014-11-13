Сдержанность Украины является свидетельством того, что открытая война на Донбассе еще не началась - Сергеев
02:29, 13 ноября 2014Политика
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Председатель постоянного представительства Украины при Организации Объединенных Наций Юрий Сергеев отмечает, что сдержанность Украины является свидетельством того, что открытая война на Донбассе еще не началась.
Сдержанность Украины является свидетельством того, что открытая война на Донбассе еще не началась / unmultimedia.org
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил во время заседания Совета Безопасности Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке.
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”Единственная причина, почему открытая война на востоке еще не началась, это благодаря сдержанности Украины. Мы сохраняем приверженность мирному урегулированию, Минским договоренностям и призываем Россию сделать то же самое”, - отметил Сергеев.
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