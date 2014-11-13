Сдержанность Украины является свидетельством того, что открытая война на Донбассе еще не началась - Сергеев

02:29, 13 ноября 2014
Политика
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Председатель постоянного представительства Украины при Организации Объединенных Наций Юрий Сергеев отмечает, что сдержанность Украины является свидетельством того, что открытая война на Донбассе еще не началась.

Юрий Сергеев / unmultimedia.org

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил во время заседания Совета Безопасности Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке.

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”Единственная причина, почему открытая война на востоке еще не началась, это благодаря сдержанности Украины. Мы сохраняем приверженность мирному урегулированию, Минским договоренностям и призываем Россию сделать то же самое”, - отметил Сергеев.

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