Появились доказательства российского происхождения танков, которые движутся под Донецком (фото)

На снимках показаны танки с маркировкой Российской железной дороги, сделанные в Ростове (РФ), а рядом - такая же маркировка на танках, замеченных в Донецке в октябре и 10 ноября.

Ранее в понедельник, 10 ноября, Петр Шеломовський и Саймон Островский сообщали о 5 танках и 2 БТР, которые двигались через Донецк из Шахтерска в западном направлении, передает Украинская правда.

Островский также отмечал, что большое количество тяжелой техники неопределенного происхождения на контролируемых сепаратистами территориях востока Украины выглядит как бесцельное демонстрация силы.

Another convoy of about a dozen military trucks with attached howitzers is waiting on the E entrance to #Donetskpic.twitter.com/I1awxYe4zf - Petr Shelomovskiy (@shelomovskiy) November 10, 2014

В предыдущие два дня наблюдатели ОБСЕ фиксировали движение нескольких колонн военной техники, в частности на восточной окраине Донецка.

Боевики заявили, что колонна военной техники принадлежит самопровозглашенной "Донецкой народной республике".

5 tanks spotted heading west out of #Shakhtarsk, 2 APCs flying Russian flag following close behind #ukrainepic.twitter.com/Fy91E9whsF — Simon Ostrovsky (@SimonOstrovsky) November 10, 2014

"Заместитель командующего войском ДНР" Эдуард Басурин заявил, что ротация части ополчения понадобилась за стрельбу в Донецке. По его утверждению, подкрепление пришло в город из других районов ДНР.