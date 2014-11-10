Появились доказательства российского происхождения танков, которые движутся под Донецком (фото)

13:54, 10 ноября 2014
Политика
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Военная техника, которая движется под Донецком, прибыла из Российской Федерации. Доказательства этого приводятся в Твиттере Conflict Reporter.

танки / Conflict Reporter

На снимках показаны танки с маркировкой Российской железной дороги, сделанные в Ростове (РФ), а рядом - такая же маркировка на танках, замеченных в Донецке в октябре и 10 ноября.

Ранее в понедельник, 10 ноября, Петр Шеломовський и Саймон Островский сообщали о 5 танках и 2 БТР, которые двигались через Донецк из Шахтерска в западном направлении, передает Украинская правда.

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Островский также отмечал, что большое количество тяжелой техники неопределенного происхождения на контролируемых сепаратистами территориях востока Украины выглядит как бесцельное демонстрация силы.

В предыдущие два дня наблюдатели ОБСЕ фиксировали движение нескольких колонн военной техники, в частности на восточной окраине Донецка.

Боевики заявили, что колонна военной техники принадлежит самопровозглашенной "Донецкой народной республике".

"Заместитель командующего войском ДНР" Эдуард Басурин заявил, что ротация части ополчения понадобилась за стрельбу в Донецке. По его утверждению, подкрепление пришло в город из других районов ДНР.

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