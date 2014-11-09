Боевики готовят масштабные провокации, чтобы Путин ввел "миротворческие войска" на Донбасс - СНБО

В Совете национальной безопасности и обороны не исключают, что пророссийские боевики могут прибегнуть к масштабным провокациям и терактам, чтобы создать повод для ввода на восток Украины российских "миротворцев".

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил спикер Информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко.

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"Ситуация в зоне проведения АТО остается непростой. Остается высокой вероятность проведения российской стороной масштабных провокаций – террористических актов, обстрелов, вооруженных нападений и тому подобное для последующего обвинения в этом сил АТО, что создало бы предпосылки для ввода на Донбасс так называемых миротворческих подразделений ВС РФ", - сказал Лысенко.

Он констатировал, что на протяжении суток в разных местах Донецкой и Луганской областей наблюдалось продолжение перемещения войск и техники противника.

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В частности, по словам Лысенко, увеличение количества вооружения и солдат зафиксировали и представители мониторинговой миссии ОБСЕ. 8 ноября наблюдатели возле Макеевки на территории, которую контролируют боевики «ДНР», зафиксировали колонну из более 40 грузовиков, часть из которых перевозила тяжелое вооружение – 122-миллиметровые гаубицы. Также мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала в колонне солдат в темно-зеленой униформе без распознавательных знаков. В самом Донецке, на пересечении улиц Ленинской и Куприна, наблюдатели зафиксировали колонну из танков – четыре Т-72 и пять Т-64.