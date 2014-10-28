Полторак люстрировал первого замначальника Генштаба

Об этом говорится в указе министра от 25 октября.

Согласно закону, Воробьеву также запрещено занимать государственные должности в ближайшие 10 лет.

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Кроме того, в порядке люстрации министр обороны уволил 25 октября начальника штаба-первого заместителя командующего Воздушными силами Артура Артеменко и первого замкомандующего Сухопутными войсками Сергея Бессараба.