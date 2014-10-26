В Кировоградской области «титушки» напали на трех кандидатов в нардепы (фото)

Об этом сообщает «Украинская правда» с ссылкой на участников события. Нападение произошло на машину возле гостиничного комплекса "Орлиное гнездо". В результате нападения камнями полностью разбит автомобиль.

"Нападение было совершено рядом с избирательным участком, где было обнаружено подкуп избирателей в пользу Олеся Довгого", - сообщили активисты.

Как отметил в своем Фейсбук Мустафа Найем, на машину напали семеро человек.

"Разбитое стекло, в машину влетели камни. У Сергея порезана рука, легкая царапина на лице. Это произошло между селами Казарня и Суботцы, недалеко от отеля "Орлиное гнездо", - отметил он.

По словам Найема, накануне активисты сообщали милиции о том, что в гостиничный комплекс была завезена группа неизвестных молодых людей.

"Проводятся следственные действия", - отметил Найем.

Как известно, штабы демократических сил не смогли договориться о едином кандидате на округе 102 Кировоградской области, который бы мог конкурировать с бывшим секретарем Киевсовета, соратником Леонида Черновецкого - Олесем Довгим.

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Партии Майдана договорились объединиться в борьбе с одиозными кандидатами на предстоящих выборах в Верховную Раду.

В связи с этим молодые политики и активисты, в частности Лещенко, Залищук и Найем, приехали в Знаменку (центр округа №102) с целью провести там форум "За чистые выборы".