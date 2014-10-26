В Артемовске члены УИК испортили все бюллетени для голосования в округе

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил председатель Центральной избирательной комиссии Михаил Охендовский.

По его словам, в целом информации о чрезвычайных происшествиях немного. В частности в трех округах УИК потеряли свои печати. Несмотря на это, бюллетени были своевременно пропечатаны и голосование там проходит, дубликаты печатей заказаны для УИК. Также несвоевременно открылся один избирательный участок в округе № 135 (Одесса). Как сказал Охендовский, несвоевременность открытия участка связана с тем, что члены УИК забыли о переходе на зимнее время. Сейчас, по его словам, голосование там проходит в штатном режиме.

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"Менее приятный случай произошел в округе № 46 - город Артемовск Донецкой области. Этот случай не связан с событиями на востоке. Члены одной участковой избирательной комиссии испортили все без исключения бюллетени для голосования в одномандатном избирательном округе на этом избирательном участке путем проставления штампа "выбыл" не на фамилии того кандидата, который действительно выбыл из баллотирования и в выборах не участвует. Разумеется, что такими бюллетенями голосовать нельзя, и голосование на этом избирательном участке проходит только по партийным спискам кандидатов", - сказал Охендовский, Он отметил, что ЦИК может изготовить бюллетени и заменить ими испорченные, но возможности доставить их в Артемовск уже не имеет.

Охентовский заметил, что члены этой комиссии, которые лишили права голоса более тысячи избирателей, будут привлечены к ответственности.