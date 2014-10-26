В западных и центральных областях выборы проходят спокойно

В Черниговской области голосование на внеочередных парламентских выборах началось вовремя.

Как сообщили УНИАН в Секторе общественных связей УМВД в области, в 6 избирательных округах начала работу 1101 избирательный участок. Также работают специальные избирательные участки, созданные в СИЗО Чернигова и Новгород-Северского.

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Охрану общественного порядка на избирательных участках в круглосуточном режиме обеспечивают 1 тыс. 644 милиционера, в том числе 60 бойцов специального батальона патрульной службы милиции "Чернигов". Вместе с ними дежурят 1 тыс. 120 членов общественных формирований, из которых 130 членов Народной самообороны, а также 60 работников Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и 45 работников налоговой милиции.

Все спокойно в Львовской области - все избирательные участки начали работу в 8.00.

Об этом сообщил начальник отдела администрирования Государственного реестра избирателей аппарата Львовской облгосадминистрации Федор Алейников.

По его словам, на Львовщине работают все 2 тыс. 139 участковых избирательных комиссий, из которых 2 тыс. 68 - обычные, 71 - специальное.

На Хмельнитчине также открылись все 1548 избирательных участков.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил и.о. председателя Хмельницкой облгосадминистрации Александр Симчишин.

“Все нормально. Жалоб на работу участков пока не поступало. В области за избирательным процессом следят довольно много международных наблюдателей”, - сказал он.

Вместе с тем, Симчишин заметил, что были проблемы с открытием одного из участков в Хмельницком, но проблему удалось оперативно устранить и участок работает.

В Сумской области задержек с открытием избирательных участков также не было.

Об этом на брифинге сообщил первый заместитель председателя Сумской облгосадминистрации Виктор Чернявский.

«По состоянию на 8.00 в шести округах Сумской области открылись 1 тыс. 5 избирательных участков. Это 100% от их общего количества. По крайней мере, такая информация к нам поступила от наблюдателей со стороны органов государственной власти. Пока информация о каких-либо нарушениях в ходе голосования отсутствует»,- сказал Чернявский.

По его словам, приглашения для участия в голосовании в регионе получили 913 тыс. 408 граждан. При этом около 38 тыс. жителей смогут проголосовать дома.

В Житомирской области голосование на внеочередных парламентских выборах также началось вовремя.

Как сообщили УНИАН в Житомирской облгосадминистрации, в 6 избирательных округах открылись 1 тыс. 460 избирательных участков

Как утверждают в ОГА, сегодня будет организовано и проведено участие в голосовании житомирских военнослужащих, находящихся вне места дислокации.

По данным областного УМВД, охрану общественного порядка на избирательных участках в круглосуточном режиме обеспечивают около 3 тыс. сотрудников милиции. Из них более 1,5 тыс. правоохранителей привлечены к охране общественного порядка в день голосования у избирательных участков, 650 задействованы в охране порядка в населенных пунктах, 500 работников входят в состав групп реагирования на информацию относительно изменений криминогенной обстановки и документирования событий, связанных с избирательным процессом. В 30 судебных учреждениях области, которые работают сегодня, правопорядок обеспечивают 65 сотрудников спецроты судебной милиции «Грифон».

Подразделения ГАИ патрулируют на блокпостах. К дежурству привлечены около 1 тыс. 200 представителей общественных формирований и негосударственных охранных структур.

В Харьковской области один избирательный участок открылся с опозданием, остальные начали работу вовремя.

«По состоянию на 8 утра начали свою работу 1683 участка, один избирательный участок в Нововодолажском районе открылась на полчаса позже в связи с проверкой информации о ее заминировании. Сейчас все участки работают в штатном режиме. Ситуация находится под контролем правоохранительных органов», - подчеркнули в харьковской милиции.

В ОСО отметили, что все подразделения харьковской милиции приведены в готовность к обеспечению общественного порядка во время проведения выборов.