В Донецке депутат Госдумы признал, что российские военные оказывают помощь боевикам

В Донецке депутат Государственной Думы России, член фракции Компартии Казбек Тайсаев заявил, что военные Российской Федерации максимально оказывают помощь "Новороссии".

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил вчера, 24 октября, на пресс-конференции в Донецке, и видео этого заявления размещено на сайте так называемой «Донецкой народной республики».

Читайте такжеСтрелков пугает Путина скорым разгромом "Новороссии"«Вы знаете, что наши военные Российской Федерации делают все для того, чтобы максимально оказать сегодня помощь Новороссии», - сказал Тайсаев. При этом он добавил: «Наверное, здесь нет ни одного человека, который мог бы усомниться в том, что и комитетом по обороне (Госдумы РФ – УНИАН), но и министром обороны Сергеем Шойгу делается все в рамках тех возможностей, которые сегодня есть у Российской Федерации, и дальше больше того, что они могли бы делать, делают», - сказал Тайсаев.

Он заверил, что «эта помощь будет только нарастать».