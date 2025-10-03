По словам ученого, пока что ни одна страна мира не делает прогнозы землетрясений.

В случае землетрясения достаточно мощная волна может добраться до Киева за 5 минут. Об этом "Телеграфу" рассказал ведущий научный сотрудник Института геофизики им. С. И. Субботина НАН Украины, доктор физико-математических наук Дмитрий Гринь.

По словам эксперта, количество землетрясений на территории нашей страны в течение последних веков существенно не меняется. Украина расположена преимущественно на Украинском кристаллическом щите, поэтому относится к не очень активным в сейсмическом плане регионам. "Ближайшая точка, где возникают землетрясения на больших глубинах - зона Вранча в Румынии. Именно оттуда происходит большинство землетрясений, которые ощущаются в Украине, как, например то, что заставило качаться многоэтажки в Киеве в 1977 году", - говорится в публикации.

Наибольшее влияние на Украину имеет именно Вранча, однако есть и другие регионы. В Черном море регулярно происходят колебания силой до 3-4 баллов. Еще одна сейсмоактивная территория - Карпаты. Как отмечает ученый, государственные строительные нормы определяют их отдельным сейсмическим регионом. Карпатские горы относительно молодые, поэтому здесь продолжаются тектонические процессы, провоцирующие поверхностные разломные землетрясения. Они ощутимы для местного населения, но за пределы региона почти не распространяются.

Дополнительные очаги активности расположены в пределах Украинского кристаллического щита, например, на Полтавщине и в Кривом Роге. Ранее считалось, что эти участки спокойные, однако современные приборы показали другое. В этих регионах фиксируют подземные толчки силой 4-4,5 балла.

Дмитрий Гринь отмечает: изобретатель метода точного прогнозирования землетрясений наверняка получит Нобелевскую премию. Пока ни одна страна мира не способна делать такие прогнозы. По словам ученого, первая волна, наименее разрушительная, но самая быстрая доходит от зоны Вранча до украинской столицы за две минуты.

"Последняя, поверхностная волна, она наиболее разрушительная, потому что имеет наибольшую энергетику, и она приходит в Киев за пять минут", - подчеркнул сейсмолог.

На атомных электростанциях, отметил он, действует специальная система отслеживания подземных толчков, которая позволяет оперативно реагировать. Для остального населения времени на подготовку мало. Хотя сильные землетрясения в Украине случаются редко, эксперт подчеркивает: даже в нашей стране стоит обучать людей элементарным правилам поведения в случае подземных толчков.

Землетрясения в Украине

Как писал УНИАН, недавно во Львовской области произошло землетрясение. В частности, оно зарегистрировано 28 сентября в 21:46 в районе города Стрый. Магнитуда составила 3,0, произошло землетрясение на глубине 4 км. Такие толчки, по словам специалистов, относятся к слабоощутимым.

1 июля в Украине также зафиксировали землетрясение в районе села Карпуси, Полтавского района, Полтавской области. Толчки были магнитудой 3,1 на глубине 7 км. По классификации, такое землетрясение относится к неощутимым.

