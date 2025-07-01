Подземные толчки зафиксировали неподалеку от Полтавы.

В Украине 1 июля произошло землетрясение. Об этом сообщает Главный центр специального контроля.

По данным специалистов, землетрясение зафиксировали в 01:23 в районе села Карпуси, Полтавского района, Полтавской области.

Как сообщается, подземные толчки были магнитудой 3,1 на глубине 7 км.

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По классификации землетрясений, это относится к неощутимым.

11 мая на юге Украины ощутили землетрясение. Позже специалисты установили, что подземные толчки произошли на территории Румынии.

Землетрясение было магнитудой 4,4 в 135 километрах от границы с Украиной. Жители Одесской области писали в сети, что чувствовали толчки.

По данным специалистов, Украина находится в зоне Вранча, которая постоянно генерирует землетрясения. Если стихия доберется до Украины, то больше всего подземные толчки почувствуют в Одесской области - там землетрясение может достичь 8 и даже 9 баллов по десятибалльной шкале.

В то же время эксперты отмечают, что все новые дома в Киеве спокойно выдержат сейсмику минимум в 5 баллов, а такая интенсивность землетрясения в столице маловероятна. В Одессе новые здания выдержат 7 баллов, а во Львове - 6. Беспокоиться стоит только украинцам, проживающим в старых домах, которые уже разрушаются.

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