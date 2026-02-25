Синоптики рассказали, какая погода ждет украинцев в марте

Средняя температура за месяц ожидается +1°...+7°.

В этом году погода в марте будет близка к норме. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

По данным синоптиков, средняя месячная температура ожидается +1°...+7°. Это в пределах нормы, а в западных, Житомирской, Винницкой и Одесской областях - на 1,5-2,5 градуса выше, чем обычно.

Что касается осадков, то их в марте выпадет 30-53 мм, в горных районах Львовской, Ивано-Франковской, Закарпатской областей и в горах Крыма местами 60-98 мм. Это, по словам синоптиков, составит 80-100% нормы.

Как начнется весна в Украине - прогноз на начало марта

Конец февраля в Украине будет преимущественно солнечным, и старт марта сохранит подобный характер погоды. Об этом сообщила синоптик Украинского гидрометеорологического центра Наталья Птуха.

С 26 февраля на юго-востоке еще возможны дождь и мокрый снег, однако в большинстве областей существенных осадков не прогнозируют. В то же время температура снизится: ночью ожидается -2°...-8°, в Карпатах местами до -12°, днем - от -4° до +1°. Теплее будет на юге и востоке - около 0°, а в Крыму местами до +6°.

27-28 февраля будет преобладать сухая погода с прояснениями. Ночью -1°…-8°, днем -3°…+3°. На крайнем западе и частично на юге воздух прогреется до +2°…+8°, в Закарпатье - до +12°.

Первые дни марта пройдут под влиянием антициклона - с прояснениями и постепенным ослаблением ночных морозов.

