Подземные толчки были магнитудой 2,1.

В Украине произошло небольшое землетрясение. Об этом сообщает Главный центр специального контроля.

Как отмечается, подземные толчки зафиксировали вечером 15 октября в Черновицкой области вблизи Новоднестровска.

Землетрясение магнитудой 2,1 произошло на глубине 5 километров.

"По классификации землетрясений относится к неощутимым", - говорят эксперты.

Землетрясения в Украине - эксперт предупредил об опасности

Если в зоне Вранча произойдет мощное землетрясение, сейсмическая волна может достичь Киева примерно за пять минут. Об этом рассказал ведущий научный сотрудник Института геофизики им. С. И. Субботина НАН Украины, доктор физико-математических наук Дмитрий Гринь.

По его словам, сейсмическая активность в Украине на протяжении последних веков остается стабильной. Основной источник подземных толчков, которые ощущаются у нас, - это румынская зона Вранча. Именно оттуда в 1977 году пришли волны, которые заставили колебаться киевские высотки.

Кроме Вранча, определенная активность наблюдается в Карпатах и акватории Черного моря, где сила толчков обычно не превышает 3-4 балла. Карпаты считаются отдельным сейсмическим регионом из-за молодого возраста гор и продолжающихся тектонических процессов. Землетрясения там обычно не распространяются за пределы региона.

Современные приборы также фиксируют слабые колебания на Полтавщине и в районе Кривого Рога. Их сила достигает 4-4,5 балла, хотя ранее эти территории считались стабильными.

Ученый отмечает, что предсказать точное время землетрясения пока невозможно - это задача будущего. Первая волна от Вранча достигает Киева примерно за две минуты, а самая сильная, поверхностная, - за пять.

