В Кривом Роге засняли редкое природное явление (фото)
Сегодня в Кривом Роге при температуре -17° появилось гало.
В Кривом Роге из-за морозов в небе появилось редкое атмосферное явление, именуемое гало.
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Снимки этого явления опубликовала в Facebook пользователь под ником Nata Li.
"Кривой Рог! Сегодня 20.01.2021, когда за окном -17 ℃, мы стали свидетелями очень редкого атмосферного явления, такого как гало", - написала девушка.
Отметим, что гало (вторичное свечение вокруг мощного источника света) появляется в морозную погоду. Обычно оно имеет форму круга, кольца, дуги или светового столба.
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