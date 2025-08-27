Осадков в ближайшие дни ждать не стоит.

В ближайшие дни украинцев ждет возвращение летней погоды. После периода похолодания по всей стране станет жарче. Местами воздух прогреется до +35° и даже +37°. Благодаря антициклону осадков не предвидится, только в конце лета на западе страны возможны кратковременные грозовые дожди. Такой прогноз на "Метеопрог" обнародовал синоптик Игорь Кибальчич.

Погода 28 августа

В четверг по всей Украине будет малооблачно и сухо. Ночью и утром местами возможен слабый туман. Ночью будет +7...+13 °С, днем +22...+27 °С. На юге и на Закарпатье ночью +12...+17 °С, а днем +26...+31 °С.

Погода 29 августа

Перед выходными продолжится влияние антициклона, поэтому осадков не предвидится. Температура ночью +12...+18 °С, в дневные часы +27...+32 °С, в западной части местами уже разогреет до +33...+35 °С.

Погода 30 августа

В субботу в Украине сохранится малооблачная и жаркая погода без осадков. Лишь вечером на крайнем западе возможны кратковременные грозовые дожди. Ночью будет в пределах +14...+19 °С, а днем по всей стране потеплеет до +30...+35 °С.

Погода 31 августа

В конце лета в Украине продолжится период сухой и жаркой погоды. Только днем в западной части, а также местами в северных областях возможны кратковременные грозовые дожди. Ночью будет +15...+20 °С, днем в западных и северных регионах температура снизится до +26...+31 °С, а на остальной территории страны будет сильная жара до +32...+37 °С.

О том, что жара в Украине усилится, говорит и синоптик Наталья Диденко. По ее данным, в конце лета наша страна станет одной из самых жарких в Европе. Уже сегодня столбики термометров покажут +22°...+27°.

