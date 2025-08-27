Уже сегодня в Украине будет до +27 тепла.

В Украине в ближайшие дни будет становиться все теплее и жарче, а в конце лета наша страна окажется одной из самых жарких в Европе. Об этом на своей странице в Facebook сообщила известный синоптик Наталья Диденко.

"Украина завершает лето одной из самых жарких стран Европы", - сообщила синоптик и показала карту погоды на ближайшую субботу, 30 августа.

Волна холода, накрывшая нашу страну накануне, уже завершается и возвращается летняя погода.

Сегодня, по данным Наталки Диденко, днем будет +22...+27 градусов, только на севере будет свежее, +19...+22 градуса.

Осадки сегодня маловероятны, лишь на Черниговщине местами пройдет дождь.

В Киеве сегодня также будет сухо и теплее, до +22 градусов.

"В дальнейшем в Украине предполагается дальнейшее повышение температуры воздуха вплоть до жары во второй половине недели. Много солнца!" - резюмировала Наталка Диденко.

Погода в сентябре в Украине - прогноз на месяц

Синоптики Украинского гидрометцентра прогнозируют, что сентябрь в Украине будет типичным для своей поры. Ожидается, что температура и количество осадков будут соответствовать многолетним нормам.

По прогнозам, средняя месячная температура составит от +13° до +18°C, а в Карпатах - от +11° до +12°C. Эти показатели близки к климатической норме для сентября.

Что касается осадков, то их количество в течение месяца ожидается в пределах 37-76 мм, а в горных районах Карпат 74-106 мм. Это составляет от 80 % до 120 % от среднемесячной нормы.

