В ближайшие дни в Украине постепенно будет теплеть и даже вернется жара. Об этом в эфире Еспресо рассказала известный синоптик Наталья Диденко.

По ее данным, после волны холода погода станет теплее и даже жаркой, подарив настоящее летнее тепло в конце сезона.

"В Украине была волна холода, ветреная погода, температура воздуха была низкой, даже с минусовыми значениями в горах. Но в конце августа это не редкость. Более того, на высокогорье Карпат снег может выпадать даже в середине июля, и это особенности местного климата. Сейчас лето исправляет ситуацию", - говорит эксперт по погоде.

По ее данным, температура в ближайшие дни не просто повысится, а даже станет жарко. Сначала столбики термометров покажут приятные +22...+27 °C, а затем температура достигнет +30 °C и даже выше.

"Сейчас юг страны страдает от пересушенного воздуха, от засухи. Дождей практически не было, и сухая погода сохранится. Погоду будет определять антициклон", - добавила Наталья Диденко.

Погода в Киеве - в столицу идет 30-градусная жара

В Киевской области и в столице в ближайшие дни также ожидается постепенное изменение погоды. 26 августа регион еще будет находиться под влиянием холодного воздуха, возможны кратковременные дожди, а ночи будут оставаться прохладными в течение 27 и 28 августа.

Впрочем, уже с четверга температура начнет подниматься, и в субботу, 30 августа, в Киеве прогнозируют до +30°. Осадков во второй половине недели не ожидается, поэтому завершение лета будет преимущественно солнечным и теплым.

