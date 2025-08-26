Дождь в столице ожидается только сегодня, в дальнейшем уже будет преобладать сухая и солнечная погода.

В ближайшие дни, 26-30 августа, в Киевской области и в городе Киеве ожидается разнообразная погода с дождями и жарой. Об этом свидетельствует прогноз Украинского гидрометцентра.

Сегодня атмосферный фронт, который будет перемещаться с северо-запада, утром и днем обусловит кратковременный дождь.

"За фронтом к нам поступит еще одна порция холодного воздуха, свежее дыхание которого наиболее ощутимым будет 26 августа", - говорят синоптики.

В дальнейшем, по их данным, давление будет расти. Сформируется поле повышенного давления, благодаря которому станет больше прояснений и ожидается погода осадков до субботы включительно.

В течение 27-28 августа ночи еще будут оставаться прохладными, особенно по области, а максимальная температура днем постепенно будет расти. Ощутимо потепление начнется с четверга, а самой теплой будет суббота, когда уже и ночью станет комфортно.

"Таким образом, вторая половина заключительной недели календарного лета еще порадует нас погодой", - говорят в Укргидрометцентре.

В частности, в середине недели воздух в столице прогреется до +25°, накануне выходных уже будет +27°, а в субботу киевлян ждет 30-градусная жара.

Летняя погода возвращается в Украину - прогноз

О том, что вскоре в Украине потеплеет, говорит и синоптик Наталья Диденко.

Сегодня, по ее данным, еще сохранится прохладная и местами дождливая погода, однако уже в ближайшие дни температура начнет расти, и страну снова накроет летнее тепло.

Она отметила, что ближайшие выходные обещают быть солнечными и жаркими, поэтому украинцы еще смогут насладиться летним отдыхом перед началом осени. Только на западе ожидаются осадки и некоторое снижение температуры.

