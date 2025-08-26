В частности, ближайшие выходные будут преимущественно жаркими и солнечными.

Еще сегодня, 26 августа, в Украине будет холодно и местами мокро, а в дальнейшем начнет возвращаться жара. Об этом на своей странице в Facebook сообщила известный синоптик Наталья Диденко.

"Ближайшие выходные также будут преимущественно жаркими и солнечными, отдохните по-летнему перед новым сезоном, разве что на западе появится дождь и снизится температура воздуха", - сообщила эксперт по погоде.

Сегодня же, по ее данным, в Украине еще будет холодно и ветрено. На севере - холоднее всего, +14°...+18°. На юге будет теплее всего, +23°...+27°, а на остальной территории столбики термометров покажут +18°...+22°.

Также синоптик опубликовала две синоптические карты для сравнения. Одна - на сегодня, 26 августа, где видно, что в Украине довольно низкая температура. Другая - на субботу, 30 августа.

Погода сегодня - прогноз на 26 августа

По данным Укргидрометцентра, вторник в Украине будет облачным, но с прояснениями.

В северной части, а также в Черкасской, Полтавской и Харьковской областях ожидается кратковременный дождь, местами гроза. На остальной территории без осадков.

Ветер юго-западный и западный, 7-12 м/с, днем на северо-востоке страны местами порывы будут достигать 15-20 м/с.

Температура в западных и северных областях составит +15°...+20°, на остальной территории +21°...+26°.

