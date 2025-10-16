Погода в Украине значительно испортится в ближайшие выходные.

Сегодня и завтра, 17 октября, в Украине немного потеплеет, но на выходных погода существенно испортится. К нам придет похолодание с дождями и мокрым снегом. О непогоде на своей странице в Facebook предупредила известный синоптик Наталья Диденко.

"18-го октября станет больше дождей, даже с мокрым снегом, начнется похолодание в западных областях", - рассказала она.

А уже в конце недели, 19 октября, в Украине будет дождливо и почти повсеместно ожидается ощутимое похолодание до дневных +5...+9 градусов.

"А пока, ближайшие два дня, 16 и 17 октября немного погреемся на улице", - резюмировала эксперт по погоде.

Похолодание в Украине - прогноз на ближайшие дни

О том, что в Украине вскоре станет холоднее, свидетельствуют и данные Погода УНИАН.

По прогнозу, 16 и 17 октября погода несколько улучшится. Осадки покинут территорию нашей страны, солнечных прояснений станет больше, а температура несколько повысится.

В субботу, 18 октября, погода в Украине резко испортится. днем будет пасмурно, небо затянут облака, практически по всей стране, кроме юго-востока, пройдут небольшие дожди. Температура снизится до +7°...+10°, только на юге и востоке еще будет на несколько градусов теплее.

19 октября на крайнем севере Украины похолодает до +3°...+5° и есть вероятность небольшого дождя с мокрым снегом. На остальной территории будет сухо и немного теплее, +7°...+10°, на юге - до +12°.

