Морозы будут атаковать Украину ещё не одну ночь: синоптики предупреждают об опасности

В Украине объявлены I и II уровни опасности.

В ближайшие ночи в Украине теплее не станет – ожидаются заморозки. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

По данным синоптиков, ночью 11, 12 и 13 апреля в Украине на поверхности почвы заморозки составят 0°...-3°. В связи с этим объявлен I уровень опасности, желтый.

В то же время в западных, северных, Винницкой, Черкасской, ночью 11 апреля и в Николаевской и Одесской, а 12 апреля и в Харьковской областях заморозки 0°...-3° ожидаются в воздухе. В связи с этим введен II уровень опасности, оранжевый.

Когда в Украине наконец потеплеет – прогноз синоптика

В ближайшие выходные в Украине сохранится прохладная погода, однако уже с начала следующей недели ожидается постепенное потепление. Об этом ранее сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

По ее словам, эти апрельские выходные принесут нам мартовскую погоду. 11–12 апреля днем температура составит +6…+11 градусов, а ночью местами возможны заморозки. В то же время в воскресенье на востоке страны воздух прогреется до +12…+15 градусов.

В большинстве регионов будет преобладать влажный воздух, поэтому периодически будут идти дожди, а на севере и западе возможны осадки с мокрым снегом.

В то же время уже с понедельника температура начнет расти.

В Киеве на выходных будет сыро и прохладно, время от времени будут идти дожди. На субботу прогнозируется +5…+7 градусов, а в воскресенье станет немного теплее, +8…+10.

