Заморозки охватят всю Украину: синоптики объявили II уровень опасности (карта)

Предупреждение объявлено до 11 апреля включительно.

В ближайшее время заморозки в Украине усилятся и охватят всю страну. Температура будет опускаться до "минусов" не только на почве, но и в воздухе. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

"Ночью 9, 10 и 11 апреля в Украине на поверхности почвы заморозки 0-3° (I уровень опасности, желтый)", – предупреждают синоптики.

Также ближайшей ночью в восточных, Черниговской, Сумской, Полтавской, Днепропетровской, Хмельницкой, Житомирской и Винницкой областях, а также ночью 10, 11 апреля уже по всей Украине ожидаются заморозки в воздухе 0°...-3°. В связи с этим введен II уровень опасности, оранжевый.

Погода 9 апреля - прогноз по Украине

"Синоптическая ситуация в Украине не улучшится: холодную неуютную погоду будет продолжать обусловливать циклон, центр которого будет находиться к северо-востоку от нашей территории, что приведет к облачной с прояснениями погоде, местами с небольшим дождем и мокрым снегом", – сообщают в Укргидрометцентре.

По данным синоптиков, давление будет падать, влажность воздуха будет высокой, а сильный ветер с северных направлений будет усиливать ощущение дискомфорта.

"Обратите внимание, что ночью и утром на востоке страны местами будет образовываться туман", – отмечают синоптики.

Ночью будет холодно, +1°...+6°, а днем термометры покажут +3°...+8°. На юге и востоке страны воздух прогреется до 11° тепла.

