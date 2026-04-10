Известный синоптик рассказала, когда в Украине наконец начнёт теплеть

В ближайшие дни погода будет по-прежнему соответствовать марту.

В ближайшие выходные в Украине еще будет прохладно, но уже со следующей недели температура начнет повышаться. Об этом на своей странице в Facebook сообщила известная синоптик Наталья Диденко.

"Ближайшие апрельские выходные будут скорее мартовскими", – говорит она.

Так, в течение 11 и 12 апреля в Украине сохранится холодная погода с дневной температурой воздуха +6...+11 градусов. Ночью еще есть вероятность заморозков, предупреждает Наталья Диденко. А в воскресенье на востоке потеплеет до +12...+15 градусов.

Повсюду в ближайшие дни будет преобладать влажная воздушная масса, временами дожди, на севере и западе – местами с мокрым снегом.

"С понедельника начнет теплеть", – порадовала Наталья Диденко.

Погода в Киеве

В Киеве в ближайшие выходные будет сыро и холодно, а еще периодически будут идти дожди.

В субботу термометры покажут +5...+7 градусов, а в воскресенье немного потеплеет, +8...+10 градусов.

Погода 10 апреля – прогноз на сегодня

Сегодня наша страна еще будет находиться под влиянием циклона и холодной влажной воздушной массы на высотах. Поэтому ожидается облачная погода с прояснениями. Днем по всей Украине, кроме западных областей, ожидается небольшой дождь и мокрый снег.

Ветер будет дуть со скоростью 5-10 м/с. Днем воздух прогреется до +3..+8°, на юге, востоке страны и в Закарпатье - до +11°. В Карпатах днем около 0°.

Вас также могут заинтересовать новости: