Поваленные деревья и сорванная крыша администрации: на Львов обрушилась сильная гроза (фото)

Сильный ветер сорвал часть крыши здания Шевченковской райадминистрации и повредил окна.

Во Львове из-за непогоды зафиксированы поваленные деревья, обрывы линий электротранспорта и повреждения крыши административного здания. Об этом сообщил мэр города Андрей Садовой.

По его информации, в частности, деревья упали на улицах Коперника и Ефремова.

"Возле парка Франко дерево упало на троллейбус. Возле церкви Святого Юра также упало дерево, повредив контактную сеть. Есть обрывы контактной сети на улице Соломии Крушельницкой, на кольце Чорновола – Липинского, на перекрестке Степана Бандеры – Коперника и возле остановки "Соборная" на улице Ивана Франко. На улице Липинского также временно отключено напряжение. На перекрестке Варшавской и Туннельной упал светофор", – описал последствия мэр.

Он также добавил, что сильный ветер сорвал часть крыши здания Шевченковской районной администрации и повредил окна.

Садовой призвал горожан не прятаться под деревьями и не приближаться к оборванным проводам и поврежденным конструкциям.

По его информации, из-за последствий непогоды временно не курсируют трамвайные маршруты № 1, 2, 3, 4, 8 и 9.

"Наши службы уже работают над ликвидацией последствий. После того, как уберут поваленные деревья и восстановят контактную сеть, движение трамваев возобновят", – отметил городской голова.

Какую погоду стоит ожидать до конца июня в Украине

По прогнозу синоптика Натальи Диденко, июнь в Украине закончится сильной жарой – в западных областях прогнозируют до 33-38 градусов тепла.

По ее словам, часть страны вскоре накроет дождь. В частности, сегодня, 29 июня, вечером грозовые дожди, а местами – с более сильными кратковременными ливнями и шквалом, ожидаются на севере, западе и местами – в центральной части Украины.

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