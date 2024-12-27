Синоптики зафиксировали зимнюю радугу, которую иногда еще путают с гало.

Необычное оптическое явление - зимнюю радугу - увидели украинские синоптики на метеостанции в Конотопе, что в Сумской области.

"Зимняя радуга - это оптическое явление, которое возникает при определенных условиях: когда солнечный свет проходит через мелкие кристаллы льда или капельки воды в воздухе", - пояснили синоптики Сумского областного центра по гидрометеорологии.

По их словам, часто зимнюю радугу путают с гало, но разница между ними все же есть: радуга имеет классический спектр цветов и форму дуги, а гало выглядит немного иначе.

"Это явление не только завораживает, но и напоминает нам о том, что красота природы не зависит от времени года", - говорят в гидрометцентре.

Какие еще чудеса природы фиксируют в мире?

Напомним, в Исландии на месте извержения вулкана появился торнадо. Это резкое явление также называют "пылевым дьяволом". Его даже удалось заснять на видео.

А летом над Киевом перед заходом солнца и грозой на несколько минут появилась радуга. Она напоминала "радужное облако", что является редким горным феноменом и может ввести в заблуждение горожан

В Запорожье этого самолета также видели причудливое явление - необычное облако с наковальней, которое имело вид "гриба". Синпоитки говорят, что эти облака являются причиной возникновения летом таких метеорологических явлений как гроза, град и шквал.

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