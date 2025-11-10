Заметить это явление можно только при определенных условиях.

В Карпатах удалось заснять необычное и красивое явление, известно как Броккенский призрак.

Видео этого явления опубликовал у себя на странице в Facebook спасатель Василий Фицак.

На кадрах, снятых на высокогорье, видны Карпаты. Местами в горах лежит снег, а на облаках вдалеке можно заметить того самого "призрака".

Что такое Броккенский призрак и как он появляется

Броккенский призрак - редкое явление, при котором человек видит свою гигантскую тень, окружённую сияющим ореолом. Это зрелище нередко вызывает мистические ассоциации: огромная фигура на облаках кажется чем-то сверхъестественным. На самом деле всё объясняется законами физики и особенностями освещения.

Название феномена связано с горой Броккен в Германии, где его впервые описали путешественники. Именно там, среди частых туманов и облаков, наблюдатели замечали "призрачные" тени, словно парящие в воздухе.

Происходит это явление так: когда человек стоит на возвышенности - например, на горной вершине - и за его спиной светит низкое солнце, его тень проецируется на облака или туман перед ним. Капельки влаги рассеивают солнечные лучи, создавая эффект светового ореола - глории. Она выглядит как радужное свечение вокруг головы или тела тени.

Часто Броккенский призрак сопровождается движением тени, которая кажется живой: любое движение человека многократно увеличивается и колышется на облаках, создавая иллюзию "ожившего" силуэта. Из-за этого в старину феномен принимали за сверхъестественное видение или даже за дух гор.

Напомним, ранее над украинской полярной станцией "Академик Вернадский", которая находится на острове Галиндез в Антарктике, полярники зафиксировали редкое явление - перламутровые облака.

