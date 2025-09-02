Среднемесячная температура воздуха в Киеве в августе была ниже климатической нормы.

Среднемесячная температура воздуха августа в Киеве составила 20,2°С, что ниже климатической нормы на 0,2°С, сообщила Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского .

Указывается, что в августе самая холодная погода была 25 числа, когда минимальная температура снизилась под утро до 9,9°С. А вот самый жаркий день в последний месяц лета пришелся на 31 августа - максимальная температура повысилась до +33,1°С.

Также исследователи сообщили, что осадков на проспекте Науки за последний месяц выпало 48 мм, что составляет 86% месячной нормы.

Прогноз погоды на сентябрь

Ранее УНИАН сообщал, что синоптики Украинского гидрометцентра рассказали, что погода в сентябре этого года должна быть в пределах нормы. Согласно их прогнозу, количество осадков и температура будут соответствовать средним показателям. Заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Укргидрометинститута Вера Балабух прогнозирует, что погода в Украине в первый месяц осени будет контрастной. В южных, юго-восточных и центральных областях сохранится летнее тепло, тогда как в западных регионах будет царить осенняя погода. Она добавила, что среднемесячная температура прогнозируется на один градус выше нормы, а количество осадков ожидается в пределах климатических показателей.

Также мы писали, что синоптик Игорь Кибальчич прогнозирует, что сентябрь 2025 будет в Украине умеренно теплым и довольно сухим, поскольку осадков должно выпасть не очень много. Кибальчич добавил, что под конец месяца есть вероятность первых заморозков. Он прогнозирует, что произойдет это после 20 сентября в северных, восточных и западных областях.

