Снег, дождь и стихийные явления: чем 'порадует' погода в Киеве в ближайшие дни

Заморозки нанесут ущерб раннецветущим плодовым деревьям.

В ближайшие несколько дней в Киеве и Киевской области ожидаются снег, дождь и стихийные явления.

Как сообщает Украинский гидрометеорологический центр на своей странице в Facebook, 11 апреля в столице и области будет облачно с прояснениями.

Ночью местами ожидается небольшой мокрый снег, днем – небольшой дождь. Ветер западный, 5–10 м/с.

"Температура по области ночью – заморозки 0...-3°; температура днем 4...-9° тепла; в Киеве ночью – заморозки 0...-2°, температура днем 5...-7° тепла", – говорится в сообщении.

В то же время синоптики, учитывая, что ночью 11 апреля заморозки в воздухе 0...-3°, предупреждают, что речь идет о II уровне опасности, оранжевом.

"Заморозки нанесут ущерб раннецветущим плодовым деревьям", – пояснили в Гидрометцентре.

Кроме того, сообщается, что ночью 12-13 апреля в Киеве и области также сохранятся заморозки в воздухе 0...-3°. Это также II уровень опасности, оранжевый.

Как сообщал УНИАН, ближайшие выходные в Украине будут прохладными и с осадками, но не по всей стране. Так, в конце недели на юге и востоке потеплеет до 13-15 градусов тепла.

На остальной территории сохранится некомфортная погода с температурой 8-12 градусов тепла и периодическими небольшими дождями.

