В пятницу, 10 апреля, в Киеве будет самый холодный день недели, а уже на выходных температура немного повысится. Об этом сообщает Погода УНИАН.
В течение суток столбики термометров в столице покажут +2°...+5°. Ночью может пройти мокрый снег, днем будет пасмурно, а осадки будут в виде небольшого дождя.
Ветер будет 5-10 м/с, атмосферное давление пониженное, 745-746 мм ртутного столба.
Погода 10 апреля
Во Львове в пятницу будет облачно с прояснениями. Ночью -1°, днем +7°.
В Луцке будет облачно с прояснениями, ночью -1°, днем +7°.
В Ровно завтра облачно с прояснениями, ночью -1°, днем +7°.
В Тернополе 10 апреля ночью -1°, днем +7°, облачно с прояснениями.
В Хмельницком в течение дня будет облачно с прояснениями, ночью -1°, днем +7°.
В Ивано-Франковске будет облачно с прояснениями, ночью -1°, днем +7°.
В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью -1°, днем будет +7°, облачно с прояснениями.
В Черновцах в пятницу - облачно с прояснениями, ночью -1°, днем +7°.
В Виннице завтра будет -1°...+7°, облачно с прояснениями, небольшой дождь.
В Житомире в пятницу ночью -1°, днем +6°, облачно с прояснениями, небольшой дождь.
В Чернигове столбики термометров покажут -1°...+7°, облачно с прояснениями, небольшой дождь.
В Черкассах завтра ночью -1°, днем +7°, облачно с прояснениями, небольшой дождь.
В Кропивницком температура ночью будет -1°, днем +7°, облачно с прояснениями, небольшой дождь .
В Полтаве - облачно с прояснениями, температура воздуха -1°...+7°, небольшой дождь.
В Одессе 10 апреля - облачно с прояснениями, небольшой дождь, температура ночью -1°, днем +10°.
В Херсоне в пятницу ночью будет -1°, днем +10°, облачно с прояснениями, небольшой дождь.
В Николаеве завтра будет облачно с прояснениями, ночью -1°, днем +10°, небольшой дождь.
В Запорожье температура ночью -1°, днем +11°, облачно с прояснениями, небольшой дождь.
В Сумах завтра температура воздуха ночью будет -1°, а днем +6°, облачно с прояснениями, небольшой дождь.
В Харькове - облачно с прояснениями, температура ночью -1°, днем +8°, небольшой дождь.
В Днепре температура ночью будет -1°, днем +9°, облачно с прояснениями, небольшой дождь.
В Симферополе в пятницу будет облачно с прояснениями, -1°...+10°, небольшой дождь.
В Краматорске завтра будет облачно с прояснениями, температура ночью +1°, днем +9°, небольшой дождь.
В Северодонецке - облачно с прояснениями, температура ночью +1°, днем +11°, небольшой дождь.