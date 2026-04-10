На выходных в Украине потеплеет до +13°...+15°: каким областям повезет

По всей стране пройдут небольшие дожди, по ночам еще возможны заморозки.

Ближайшие выходные в Украине будут прохладными и с осадками, но не по всей стране. В конце недели на юге и востоке потеплеет до +13°...+15°. На остальной же территории сохранится неуютная погода с температурой +8°...+12° и периодическими небольшими дождями. Об этом сообщает Погода УНИАН.

Согласно прогнозу, в Киеве в субботу будет облачно с прояснениями, температура воздуха ночью -2°, днем +9°, небольшой дождь. В воскресенье ночью ожидается -2°, а днем +11°, облачно с прояснениями, небольшой дождь.

Во Львове в субботу ночью -3°, днем +9°, облачно с прояснениями, небольшой дождь. В воскресенье ночью -1°, днем +11°, облачно с прояснениями, небольшой дождь.

В Луцке в субботу ночью -3°, днем +9°, облачно с прояснениями, небольшой дождь. В воскресенье - облачно с прояснениями, ночью -1°, днем +11°, небольшой дождь.

В Виннице в субботу будет облачно с прояснениями. Температура воздуха -3°...+9°, небольшой дождь. В воскресенье температура будет -1°...+11°, облачно с прояснениями, небольшой дождь.

В субботу в Одессе будет облачно с прояснениями, температура ночью +1°, днем +13°, небольшой дождь. В воскресенье - облачно с прояснениями, 0°...+13°, небольшой дождь.

В Харькове в субботу температура ночью составит -1°, днем +9°, пасмурно, небольшой дождь. В воскресенье столбики термометров покажут -1°...+12°, облачно с прояснениями, небольшой дождь.

В Днепре в субботу - облачно с прояснениями, температура ночью -1°, днем +9°, небольшой дождь. В воскресенье температура составит -1°...+11°, облачно с прояснениями, небольшой дождь.

В Симферополе в субботу - облачно с прояснениями, -1°...+9°, небольшой дождь. В воскресенье -1°..+14°, облачно с прояснениями, небольшой дождь.

Жителей Мариуполя в субботу ожидает небольшая облачность, температура ночью 0°, днем +11°. В воскресенье ночью ожидается 0°, днем +13°, ясно.

В Краматорске в субботу будет облачно с прояснениями. Температура ночью +2°, днем +10°. В воскресенье будет небольшая облачность, ночью 0°, днем +13°.

В Северодонецке завтра будет облачно с прояснениями, температура ночью +1°, днем +12°. В воскресенье - облачно с прояснениями, температура составит +1°, днем +13°.

Погода на курортах Украины

В Буковеле в субботу будет пасмурно. Температура ночью -6°, днем до +4°. В воскресенье ночью температура составит -2°, днем столбики термометров покажут +3°, облачно с прояснениями.

В Моршине на Львовщине в субботу ночью будет -1°, днем +8°, облачно с прояснениями. В воскресенье - облачно с прояснениями. Температура ночью составит +1°, днем +10°, дождь.

В Трускавце в субботу облачно с прояснениями, температура до +7°. В воскресенье - облачно с прояснениями, температура +1°...+9°, небольшой дождь.

В Сваляве завтра ожидается облачная погода с прояснениями, до +9°. В воскресенье - облачно с прояснениями, -2°...+10°.

В Затоке в субботу - облачно с прояснениями, ночью +3°, днем +10°. В воскресенье - облачно с прояснениями, температура +5°...+11°.

